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Дальнее зарубежье 27.04.2021 22:27

Байден заявляет об ошеломляющем прогрессе в борьбе с коронавирусом в США

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что благодаря приложенным усилиям американскому народу удалось добиться значительного успеха в борьбе с коронавирусом.

"Мы добились ошеломляющего прогресса благодаря всему американскому народу", - сказал Байден, комментируя ситуацию с коронавирусом в США.

Однако он отметил, что "по-прежнему предстоит длинный путь в этой борьбе".

"Случаи заболеваемости и смертельного исхода уменьшились значительно по сравнению с тем, что было, когда я занял пост президента в январе, и продолжают снижаться", - добавил американский лидер.

В частности, Байден отметил, что две трети пожилых жителей США теперь вакцинированы от COVID-19. Благодаря этому в стране смертность от коронавирусной инфекции стала снижаться. Кроме того, по словам президента, в американские больницы стало поступать меньше пациентов с коронавирусом.

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Тэги: БАЙДЕН, КОРОНАВИРУС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]