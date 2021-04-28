Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту - Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту.
"Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое - это COVAX - 473 тыс. доз. Мы официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках от 17 до 18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где-то также в 500 тыс. доз. Будет использоваться согласно плану вакцинации в категориях групп риска для людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания", - рассказал Степанов в эфире телеканала "Наш" во вторник.
Также министр рассказал, когда ждать новой поставки китайской вакцины CoronaVac.
"Кстати, мы сегодня получили подтверждение, в том числе от посла Китая, что следующие 500 тыс. доз вакцины должны прибыть до 30 апреля" - сказал Степанов.
Баку и Бухарест провели межмидовские политические консультации
Байрамов и Лавров обсудили выполнение договоренностей по Карабаху и двустороннюю повестку
Алиев: Западный Зангезур - это историческая земля Азербайджана и через него пройдет Зангезурский коридор
Цена на газ в Европе выросла до нового пика за 3 мес. - $272/тыс. куб. м на фоне новых холодов и отказа Газпрома больше качать через Украину
Внешний долг Азербайджана к 2023г сократится до 18,4% ВВП – АБР
АБР: рост ВВП Азербайджана в 2021г составит 1,9%, в 2022г ускорится до 2,5%
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
ВМС США произвели предупредительные выстрелы по иранским военным кораблям в Персидском заливе
США на время перебрасывают системы залпового огня HIMARS в Афганистан
Всеобщая вакцинация от коронавируса начнется в Латвии с 3 мая
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
29 апреля состоится «Диктант Победы»
Приход нового акционера в GoldenPay положительно скажется на развитии компании
В Баку прошел любительский шахматный онлайн турнир «I матч Дружбы Россия-Азербайджан»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ