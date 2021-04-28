Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0525 RUR   0.0227 GBR   2.361 TRY   0.2051

Цена на нефть

27.04 $/bbl   WTI 62.94 1.03 Brent 66.42 0.77

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 28.04.2021 09:01

Цена на газ в Европе выросла до нового пика за 3 мес. - $272/тыс. куб. м на фоне новых холодов и отказа Газпрома больше качать через Украину

Спотовая цена на газ в Европе обновила значение трёхмесячного максимума на фоне суровых прогнозов погоды и опровержения ожиданий возможного увеличения транзита российского газа через Украину в мае.

Цена газа с поставкой в среду на голландском хабе TTF выросла до $272 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 24 января.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $236 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" (MOEX: GAZP) на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 60% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные - с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.

Европа испытывает заметный дефицит газа для закачки в ПХГ, и кривая цены на TTF показывает влияние спекуляций о перспективах поставок российского газа через Украину на европейские котировки. В пятницу "Оператор ГТС Украины" неожиданно объявил аукцион на дополнительную прокачку газа в Европу на май в объеме в половину от величин текущих поставок: 64 млн куб. м в сутки сверх текущей прокачки в 124 млн кубов. В тот же день цена газа упала на $22. Во вторник в момент завершения проигнорированного "Газпромом" и несостоявшегося аукциона цена отскочила к прежним высотам и продолжила рост.

Закачка газа в европейские ПХГ с началом новой рабочей недели (последние данные портал Gas Infrastructure Europe приводит по итогам газовых суток 26 апреля) хоть и продолжилась, но существенно сократилась в объемах. Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок - по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА, ХРАНИЛИЩА


Похожие новости


Европа возобновила робкие попытки пополнить ПХГ - на фоне очевидного дефицита газа при сильном притоке СПГ Газ в Европе подорожал до $254/тыс. куб. м на фоне холодной погоды и сокращения поставок Цена газа в Европе выросла до максимума за 7 недель на фоне старта сезона закачки Азербайджан экспортировал в Европу по TAP 1 млрд кубометров газа – TAP AG Азербайджан в 2021 году планирует экспорт газа в Европу на уровне более 5 млрд кубометров Транзит через TANAP азербайджанского газа в Европу в 2021г составит 6,2 млрд кубометров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]