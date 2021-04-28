АБР: рост ВВП Азербайджана в 2021г составит 1,9%, в 2022г ускорится до 2,5%

Азиатский банк развития (АБР) рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозирует на уровне 1,9%, отмечается в Asian Development Outlook 2021, опубликованном в среду.
Согласно оценкам банка, в 2022 году экономический рост Азербайджана ускорится до 2,5%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«Прогнозируется, что рост (экономики Азербайджана – ИФ) восстановится до 1,9% в 2021 году и ускорится в 2022 году по мере увеличения спроса внутри страны и за рубежом. По прогнозам, с восстановлением доверия потребителей и возможностью направления доходов от нефти на государственные инвестиции, рост в нефтяном секторе будет отставать от остальной экономики», - отмечается в обзоре.
АБР прогнозирует рост промпроизводства в Азербайджане на уровне 2,1% в 2021 году и 2,9% - в 2022 году за счет наращивания добычи газа и оживления в секторе строительства.
"Ежегодный рост в сельском хозяйстве в 2021-2022гг составит 3,5% за счет государственной поддержки и облегчения доступа к финансам для фермеров, включая новые субсидии для снижения производственных затрат. По прогнозам, в результате оживления розничной торговли и туризма сфера услуг вырастет на 2,8% в 2021 году и на 4% в 2022 году», - указывает банк.
По прогнозам АБР, инфляция в Азербайджане в 2021 году составит 3,5%, но замедлится до 3% в 2022 году.
"В 2021 году инфляция вырастет до 3,5%, что связано с ростом цен на бензин на 10%, ростом цен на дизельное топливо на 33% и двукратным повышением тарифов на воду для домохозяйств. Если другие тарифы на коммунальные услуги будут повышены, вероятно, произойдет более высокая инфляция. Режим управляемого обменного курса должен ограничивать влияние импортных цен на инфляцию", - отмечает банк.
По прогнозам АБР, профицит платежного баланса Азербайджана по итогам 2021 года составит 3,9% ВВП, в 2022 году – 5,5% ВВП.
"С восстановлением цен на нефть и объемов ее добычи счет текущих операций будет иметь профицит в размере 3,9% ВВП в 2021 году и 5,5% в 2022 году. По прогнозам, экспорт вырастет на 29,2% в 2021 году и на 0,7% в 2022 году, а импорт – на 9,2% в 2021 году и 2,7% в 2022 году с увеличением доходов и потребительских расходов в результате восстановления экономики. С постепенным восстановлением транспорта и туризма дефицит баланса услуг будет уменьшаться, но дефицит счета доходов, скорее всего, увеличится, поскольку более высокие доходы от нефти будут стимулировать репатриацию прибыли за границу», - подчеркивается в обзоре.
Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%, среднегодовую инфляцию – на уровне 3%
Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%, инфляция – 2,8%.
А.Мамедов
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