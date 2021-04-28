Внешний долг Азербайджана к 2023г сократится до 18,4% ВВП – АБР

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует дефицит госбюджета Азербайджана в 2021 году на уровне 4,2% ВВП.
«Учитывая, что дефицит бюджета увеличится до 4,2% ВВП, а социальные расходы останутся высокими, налогово-бюджетная политика в 2021 году будет по-прежнему ориентирована на расширение. В результате восстановления доходов и повторного применения бюджетного правила по расходам, дефицит бюджета снизится до 0,7% в 2022 году", - отмечает АБР в опубликованном в среду Asian Development Outlook 2021.
В банке ожидают, что доходы бюджета вырастут до 34,5% ВВП в 2021 году, а затем сократятся до 33,7% в 2022 году в результате снижения трансфертов из ГНФАР. По прогнозам, расходы вырастут до 38,7% ВВП в 2021 году с последующим снижением до 34,7% в 2022 году в результате восстановления фискального контроля.
«Прогнозируется, что при ожидаемом восстановлении экономического роста государственный долг сократится до 21,1% ВВП к концу 2021 года и до 20% в следующем. Общие резервы, включая активы ГНФАР, по прогнозам, незначительно увеличатся к концу 2021 года до $50,1 млрд, а при хорошем управлении - до $50,4 млрд через год. По прогнозам, государственный и гарантированный внешний долг сократится до эквивалента 20% ВВП к концу 2021 года и до 18,4% ВВП годом позже», - говорится в отчете.
А.Мамедов
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