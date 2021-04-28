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Здравоохранение 28.04.2021 09:06

Число заражений COVID-19 в мире превысило 148,3 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро среды составило 148 млн 355 тыс. 390, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 131 тыс. 660 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 175 тыс. 049 инфицированных COVID-19, зафиксирован 573 тыс. 378 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 17 млн 636 тыс. 307, число скончавшихся - 197 тыс. 894, поправились более 14,5 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 441 тыс. 563 заболевших, из них умерли 395 тыс. 022 человек, вылечились более 12,8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 404,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 766 человека, Индии - 145, Бразилии - 1 тыс. 849.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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