29 апреля состоится «Диктант Победы»

В этом году международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет в третий раз.

Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике.

В Азербайджане онлайн Диктант можно написать на сайте диктантпобеды.рф, а также в мобильном приложении «Диктант Победы» - 29 апреля в 14.00 по московскому времени.

Результат написания онлайн Диктанта становится известен в личном кабинете участника. Также в личном кабинете можно скачать диплом с указанием количества набранных баллов и затраченным на ответы временем.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции «Диктант Победы» в формате онлайн