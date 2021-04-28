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28.04.2021 09:08

29 апреля состоится «Диктант Победы»

В этом году международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет в третий раз.

Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике.

В Азербайджане онлайн Диктант можно написать на сайте диктантпобеды.рф, а также в мобильном приложении «Диктант Победы» - 29 апреля в 14.00 по московскому времени.

Результат написания онлайн Диктанта становится известен в личном кабинете участника. Также в личном кабинете можно скачать диплом с указанием количества набранных баллов и затраченным на ответы временем.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции «Диктант Победы» в формате онлайн

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]