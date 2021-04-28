29 апреля состоится «Диктант Победы»

В этом году международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет в третий раз.
Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».
Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике.
В Азербайджане онлайн Диктант можно написать на сайте диктантпобеды.рф, а также в мобильном приложении «Диктант Победы» - 29 апреля в 14.00 по московскому времени.
Результат написания онлайн Диктанта становится известен в личном кабинете участника. Также в личном кабинете можно скачать диплом с указанием количества набранных баллов и затраченным на ответы временем.
Приглашаем всех желающих принять участие в акции «Диктант Победы» в формате онлайн
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