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СНГ 28.04.2021 13:30

РФ и Узбекистан подписали программу стратегического партнёрства в военной области до 2025 года

Программу стратегического партнёрства России и Узбекистана в военной области на 2021-2025 годы подписали министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Баходир Курбанов в среду в Бухаре.

Программа подписана в рамках официального визита министра обороны РФ в Узбекистан.

Ранее в среду на переговорах с Курбановым Шойгу отметил, что такой документ разработан впервые, и он призван поддерживать достигнутый темп взаимодействия, развивать двустороннее сотрудничество в военной сфере.

При этом министр обороны РФ подчеркнул, что высокий уровень отношений в данной сфере сложился и укрепляется в первую очередь благодаря отношениям президентов России и Узбекистана.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ПАРТНЁРСТВО, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]