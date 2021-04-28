Европарламент утвердил соглашение о правилах отношений между ЕС и Великобританией после Brexit

Европейский парламент завершил законодательное оформление "развода" ЕС с Великобританией (Brexit), утвердив Соглашение о торговле и сотрудничестве, устанавливающее правила будущих отношений между ними.

"Резолюция, которая сопровождает одобрение (соглашения), указывает, в частности, на важность неукоснительного выполнения этого соглашения, а также Соглашения о выходе (Великобритании из ЕС), подписанного и ратифицированного ранее. Она подчеркивает роль Европарламента в проверке их практического выполнения", - сказала на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европарламента Дельфин Коляр.

"(Европарламент) дает согласие на заключение Соглашения о торговле и сотрудничестве между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии, с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с другой стороны, и Соглашения между Европейским союзом и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии относительно процедур безопасности при обмене и защите секретной информации", - сказано в резолюции.

В среду объявлены результаты состоявшегося накануне вечером голосования.

"За" проголосовали 660 евродепутатов. Пять высказались "против". 32 парламентария воздержались.

"Несмотря на решение Великобритании выйти из нашего союза, мы по-прежнему разделяем глубокие и давние связи, ценности, историю и географическую близость. Мы все заинтересованы в том, чтобы эти новые отношения работали", - заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

Он отметил, что "по самой своей природе Brexit означает большие неудобства и неудобства для граждан и бизнеса. Вы не можете пользоваться преимуществами членства в ЕС, находясь за его пределами. Однако это соглашение значительно смягчит его худшие последствия".

"Мы будем внимательно следить за выполнением как этого нового договора, так и Соглашения о выходе. Мы не допустим отступления правительства Великобритании от взятых на себя обязательств", - заверил Сассоли.

Соглашение о правилах будущих отношений ЕС и Великобритании уже применяется с 1 января 2021 года на временной основе. Это сделано, чтобы свести к минимуму трансграничные проблемы в ожидании его ратификации. Срок действия временного применения истекает 30 апреля 2021 года. Согласие парламента было необходимо для того, чтобы соглашение должным образом вступило в силу.

В ходе дебатов во вторник по принятой резолюции европейские депутаты практически единодушно критиковали инициативу Великобритании по выходу из Евросоюза, расценивая ее как историческую ошибку.

Докладчик Европарламента по этому вопросу Андреас Шидер заявил на пресс-конференции в Брюсселе: "Это ошибка. Но надо суметь адаптироваться к обстоятельствам, и мы должны следить как раз за тем, чтобы эта историческая ошибка не навредила обыкновенным людям, как вы и я, которые всего лишь пытаются нормально жить. Посмотрим, что нам готовит будущее. Но я хотел бы надеяться, что это соглашение закладывает хорошее начало".