Глава Chesapeake ушел в отставку через 2 месяца после выхода компании из банкротства

Главный исполнительный директор Chesapeake Energy Corp. Дуг Лоулер покидает компанию после восьми лет руководства, сообщает Chesapeake.
Обязанности временного CEO будет исполнять глава совета директоров Майк Вихтерих в то время как совет проводит поиск нового главы компании (этот процесс, согласно заявлению компании, планируется завершить "в ближайшее время").
Chesapeake, основанная в 1989 году, является пионером разработки сланцевых месторождений в США и отчасти стала жертвой своего собственного успеха, а также успеха ее конкурентов в разработке сланцевых месторождений. Сланцевая революция привела к избытку предложения нефти и газа на мировом рынке, что вызвало падение цен. В течение многих лет Chesapeake пыталась сократить огромный долг, образовавшийся в период активного развития ее операций. В июне 2020 года компания объявила о банкротстве, из которого вышла в феврале 2021 года.
Аэропорт в Физули будет введен в эксплуатацию в сентябре – президент Алиев
Баку и Бухарест провели межмидовские политические консультации
Байрамов и Лавров обсудили выполнение договоренностей по Карабаху и двустороннюю повестку
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду большой партии холодного оружия из Грузии
Американские ученые придумали «ловушку» для коронавируса
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Часть полномочий президента Белоруссии планируется передать правительству
Назарбаев отказался от пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана, передав полномочия Токаеву
Россия срочно направит в Индию партию медпомощи для борьбы с COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
29 апреля состоится «Диктант Победы»
Приход нового акционера в GoldenPay положительно скажется на развитии компании
В Баку прошел любительский шахматный онлайн турнир «I матч Дружбы Россия-Азербайджан»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ