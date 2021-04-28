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Финансы 28.04.2021 13:41

Глава Chesapeake ушел в отставку через 2 месяца после выхода компании из банкротства

Главный исполнительный директор Chesapeake Energy Corp. Дуг Лоулер покидает компанию после восьми лет руководства, сообщает Chesapeake.

Обязанности временного CEO будет исполнять глава совета директоров Майк Вихтерих в то время как совет проводит поиск нового главы компании (этот процесс, согласно заявлению компании, планируется завершить "в ближайшее время").

Chesapeake, основанная в 1989 году, является пионером разработки сланцевых месторождений в США и отчасти стала жертвой своего собственного успеха, а также успеха ее конкурентов в разработке сланцевых месторождений. Сланцевая революция привела к избытку предложения нефти и газа на мировом рынке, что вызвало падение цен. В течение многих лет Chesapeake пыталась сократить огромный долг, образовавшийся в период активного развития ее операций. В июне 2020 года компания объявила о банкротстве, из которого вышла в феврале 2021 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]