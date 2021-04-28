Россия срочно направит в Индию партию медпомощи для борьбы с COVID-19

Россия в ближайшие дни направит в Индию крупную партию медицинской помощи, включая аппараты ИВЛ для борьбы с распространением коронавируса, заявили в среду в МИД РФ.

"Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что доставка помощи запланирована на ближайшие дни.