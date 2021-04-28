Лондон приветствует ратификацию соглашения об отношениях с Брюсселем после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал ратификацию Европарламентом соглашения о правилах отношений между ЕС и Великобританией после Brexit, заявив, что это обеспечит стабильность в отношении сторон.

"Эта неделя - последний шаг в долгом пути, который обеспечивает стабильность нашим новым отношениям с ЕС как с жизненно важными партнерами по торговле, близкими союзниками, суверенными равноправными партнерами", - цитирует издание Independent слова Джонсона.

"Теперь настало время смотреть в будущее и строить более глобальную Британию", - заявил британский премьер.

Как сообщает Independent, главный переговорщик по Brexit от Великобритании Дэвид Фрост в свою очередь заявил, что утверждение соглашения привнесло определенность в отношения с Брюсселем.

"Сегодняшнее голосование вносит определенность и позволяет сосредоточиться на будущем. Нам с ЕС предстоит проделать большую работу в рамках нового Совета по партнерству, мы привержены работе по поиску решений, которые устроят обе стороны", - заявил Фрост.

Он также поблагодарил своего коллегу в Брюсселе Мишеля Барнье за помощь в достижении ратификации.

При этом Фрост отметил, что Великобритания всегда будет отстаивать свои интересы.

"Мы всегда будем нацелены на то, чтобы действовать в таком позитивном настрое, но, если придется, то мы также всегда будем отстаивать свои интересы как суверенной страны, которая полностью контролирует свою судьбу", - подчеркнул Фрост.

Ратификацию Европарламентом соглашения с Великобританией также приветствовали главы институтов ЕС. Так, председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в твиттере, что ратификация "знаменует собой важный шаг вперед в отношениях ЕС и Великобритании и открывает новую эру".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что это соглашение "знаменует собой основу прочного и тесного партнерства с Соединенным Королевством". При этом она подчеркнула, что "очень важна добросовестная реализация (этого соглашения)".

Ранее в среду стало известно, что Европейский парламент завершил законодательное оформление "развода" ЕС с Великобританией (Brexit), утвердив Соглашение о торговле и сотрудничестве, устанавливающее правила будущих отношений между ними.

Голосование по данному вопросу состоялось накануне вечером, однако результаты объявили в среду утром. "За" проголосовали 660 евродепутатов, пять высказались "против", 32 парламентария воздержались.

"Несмотря на решение Великобритании выйти из нашего союза, мы по-прежнему разделяем глубокие и давние связи, ценности, историю и географическую близость. Мы все заинтересованы в том, чтобы эти новые отношения работали", - заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

Соглашение о правилах будущих отношений ЕС и Великобритании уже применяется с 1 января 2021 года на временной основе. Это сделано, чтобы свести к минимуму трансграничные проблемы в ожидании его ратификации. Срок действия временного применения истекает 30 апреля 2021 года. Согласие парламента было необходимо для того, чтобы соглашение должным образом вступило в силу.

В ходе дебатов во вторник по принятой резолюции европейские депутаты практически единодушно критиковали инициативу Великобритании по выходу из Евросоюза, расценивая ее как историческую ошибку.

Докладчик Европарламента по этому вопросу Андреас Шидер заявил на пресс-конференции в Брюсселе: "Это ошибка. Но надо суметь адаптироваться к обстоятельствам, и мы должны следить как раз за тем, чтобы эта историческая ошибка не навредила обыкновенным людям, как вы и я, которые всего лишь пытаются нормально жить. Посмотрим, что нам готовит будущее. Но я хотел бы надеяться, что это соглашение закладывает хорошее начало".