Казахстан, Турция, Узбекистан были самыми популярными авианаправлениями у российского бизнеса в I кв

Казахстан, Турция и Узбекистан были самыми популярными по числу бронирований зарубежными направлениями у российских деловых туристов в I квартале этого года, показало исследование агентства "Аэроклуб".
Спрос на рейсы в Казахстан в сравнении с IV кварталом 2020 года вырос на 54%, отмечает агентство, при этом к показателям "доковидного" 2019-го он упал на 75%. Спрос на поездки в Турцию уменьшился как к предыдущему кварталу (-9%), так и к "доковидному" уровню (-73%).
"Наиболее устойчивым оказался спрос на перелеты в Узбекистан: если ранее эта страна входила лишь в 20-ку самых популярных у деловых путешественников, то в I квартале 2021 года спрос на нее вырос почти на 400%, а падение от показателей 2019 года составило лишь 39%", - сообщил "Аэроклуб".
Среди других популярных направлений эксперты отметили Белоруссию (+166%; -81%), Италию (+87%; -89%). Германия, ранее занимавшая первое место по востребованности у представителей бизнеса, оказалась на 13 строчке после ОАЭ, Армении, Украины, Индии, Франции, Гвинеи и Швейцарии: спрос на немецкие направления составили лишь 2% от прошлогодних показателей.
В целом спрос деловых путешественников на перелёты за рубеж вырос на 13% к IV кварталу 2020 года и упал на 76% к I кварталу 2019-го. Причем если в 2019 году доля международных перелетов составляла 22% от общего числа бронирований, то в I квартале на них пришлось 6%.
"Число командировок за рубеж растет очень медленно, это напрямую связано с закрытием границ, особенно Европы. На этом фоне начинает расти спрос на перелеты в страны ближнего зарубежья, открытые страны со стабильной эпидемиологической обстановкой или страны, в которых расположено производство или осуществляется добыча тех или иных ископаемых", - передала пресс-служба "Аэроклуба" слова гендиректора компании Юлии Липатовой.
Компании, наиболее часто отправляющие своих сотрудников за рубеж, - обрабатывающие, добывающие и энергетические (+12% к IV кварталу 2020), IT (+98%), а также финансовые и консалтинговые (+310%), говорится в исследовании. Наиболее часто бизнесмены летали рейсами "Аэрофлота", Turkish Airlines, Air Astana.
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