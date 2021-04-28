Карантин в Киеве будет ослаблен с 1 мая

Ослабление карантинных ограничений в Киеве планируется с 1 мая, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что с 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки пассажиров в обычном режиме. Кроме того, с 1 мая восстановят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.
"Со следующей среды, 5 мая, город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях", - сообщил мэр Киева.
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