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Финансы 28.04.2021 13:38

ЦБ Азербайджана и Mastercard подписали меморандум по развитию цифровых платежей

Центральный банк Азербайджана и Mastercard подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении Центробанка.

Меморандум подписан для определения направлений взаимного сотрудничества в сфере развития цифровых платежей в Азербайджане.

«Новое стратегическое соглашение, подписанное для устойчивого развития цифровых платежей, направлено на расширение финансовой доступности за счет технологических инноваций, поддержку внедрения инновационных платежных инструментов для малых и средних предприятий, организацию семинаров и тренингов для различных целевых групп с целью повышения доверия к безналичным платежам», - говорится в сообщении.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБ, MASTERCARD, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]