ЦБ Азербайджана и Mastercard подписали меморандум по развитию цифровых платежей

Центральный банк Азербайджана и Mastercard подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении Центробанка.

Меморандум подписан для определения направлений взаимного сотрудничества в сфере развития цифровых платежей в Азербайджане.

«Новое стратегическое соглашение, подписанное для устойчивого развития цифровых платежей, направлено на расширение финансовой доступности за счет технологических инноваций, поддержку внедрения инновационных платежных инструментов для малых и средних предприятий, организацию семинаров и тренингов для различных целевых групп с целью повышения доверия к безналичным платежам», - говорится в сообщении.

А.Мамедов