Россия выдворяет трех дипломатов Словакии

Трое словацких дипломатов выдворяются из России, им предписано покинуть страну до истечения дня 5 мая, заявили в среду в МИД РФ.

"28 апреля в МИД России был вызван посол Словацкой Республики Регак. Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной "persona non grata" трёх сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Регаку сообщено, что в качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются "persona non grata". Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию РФ. Послу вручена соответствующая нота", - заявили на Смоленской площади.

Там подчеркнули, что "решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству".

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Чешское правительство также попросило партнеров выслать из столиц государств Евросоюза и НАТО часть работающих в российских представительствах вероятных агентов. Солидарность с Чехией уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов. Литва вышлет двух сотрудников посольства РФ, Латвия и Эстония - по одному. Также одного дипломата высылает Румыния.