Ярославская область РФ планирует расширить торгово-деловые отношения с Азербайджаном

Ярославская область РФ намерена увеличивать экспорт в Азербайджан и расширять сотрудничество с азербайджанскими производителями.

Заместитель председателя правительства Ярославского региона Максим Авдеев на заседании Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов, заявил, что Азербайджан по итогам 2020 года импортировал из Ярославской области продукцию на сумму $8 млн.

«Азербайджан входит в число 20 ключевых внешнеторговых партнеров нашей области. Объем экспорта в этом направлении в минувшем году составил порядка $8 млн. В его основе – топливная продукция, медикаменты, шины, путевое оборудование, упаковка, трубы, краски и огнетушители», - отметил Авдеев.

Директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина, в свою очередь, отметила, что в сентябре 2020 года российская сторона организовала бизнес-миссию в Азербайджан, в ходе которой некоторые ярославские предприятия нашли партнеров и начали поставки своей продукции.

«Пандемия внесла коррективы в общие планы, однако мы продолжаем работу в этом направлении. В сфере общих интересов – развитие транспортной логистики, туристического потока, наращивание объемов заключенных бизнес-контрактов», - отметила Пенягина.

Она также добавила, что в настоящее время Баку с Ярославлем ведут переговоры по налаживанию авиасообщения.

Х.Насирзаде