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Бизнес и законодательство 28.04.2021 13:47

Ярославская область РФ планирует расширить торгово-деловые отношения с Азербайджаном

Ярославская область РФ намерена увеличивать экспорт в Азербайджан и расширять сотрудничество с азербайджанскими производителями.

Заместитель председателя правительства Ярославского региона Максим Авдеев на заседании Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов, заявил, что Азербайджан по итогам 2020 года импортировал из Ярославской области продукцию на сумму $8 млн.

«Азербайджан входит в число 20 ключевых внешнеторговых партнеров нашей области. Объем экспорта в этом направлении в минувшем году составил порядка $8 млн. В его основе – топливная продукция, медикаменты, шины, путевое оборудование, упаковка, трубы, краски и огнетушители», - отметил Авдеев.

Директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина, в свою очередь, отметила, что в сентябре 2020 года российская сторона организовала бизнес-миссию в Азербайджан, в ходе которой некоторые ярославские предприятия нашли партнеров и начали поставки своей продукции.

«Пандемия внесла коррективы в общие планы, однако мы продолжаем работу в этом направлении. В сфере общих интересов – развитие транспортной логистики, туристического потока, наращивание объемов заключенных бизнес-контрактов», - отметила Пенягина.

Она также добавила, что в настоящее время Баку с Ярославлем ведут переговоры по налаживанию авиасообщения.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЯРОСЛАВЛЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]