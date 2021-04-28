Ярославская область РФ планирует расширить торгово-деловые отношения с Азербайджаном

Ярославская область РФ намерена увеличивать экспорт в Азербайджан и расширять сотрудничество с азербайджанскими производителями.
Заместитель председателя правительства Ярославского региона Максим Авдеев на заседании Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов, заявил, что Азербайджан по итогам 2020 года импортировал из Ярославской области продукцию на сумму $8 млн.
«Азербайджан входит в число 20 ключевых внешнеторговых партнеров нашей области. Объем экспорта в этом направлении в минувшем году составил порядка $8 млн. В его основе – топливная продукция, медикаменты, шины, путевое оборудование, упаковка, трубы, краски и огнетушители», - отметил Авдеев.
Директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина, в свою очередь, отметила, что в сентябре 2020 года российская сторона организовала бизнес-миссию в Азербайджан, в ходе которой некоторые ярославские предприятия нашли партнеров и начали поставки своей продукции.
«Пандемия внесла коррективы в общие планы, однако мы продолжаем работу в этом направлении. В сфере общих интересов – развитие транспортной логистики, туристического потока, наращивание объемов заключенных бизнес-контрактов», - отметила Пенягина.
Она также добавила, что в настоящее время Баку с Ярославлем ведут переговоры по налаживанию авиасообщения.
Х.Насирзаде
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