Американские ученые придумали «ловушку» для коронавируса

Исследователи из Чикагского университета разработали наночастицы, которые захватывают вирусы SARS-CoV-2 в организме, говорится в сообщении университета.
Эти наночастицы привлекают вирус, имитируя клетки-мишени человека, затем изолируют его от других клеток и нацеливают на разрушение иммунной системой.
"Хотя терапия все еще находится на ранних стадиях тестирования, исследователи предполагают, что ее можно вводить с помощью назального спрея в качестве лечения COVID-19", - говорится в сообщении.
Изготовленные из безопасных полимеров и фосфолипидов, наночастицы имеют диаметр около 500 нанометров - намного меньше клетки, поэтому они могут добираться до разных областей организма и более эффективно улавливать вирус.
На поверхности одних наночастиц ученые расположили белки ACE2, на которые нацелен коронавирус, на других - нейтрализующие антитела.
Специалисты проверили безопасность системы на модели мышей и не обнаружили токсичности. Затем они протестировали наночастицы на модели вируса, который не реплицируется, в клетках легких человека в планшетах для культивирования тканей и обнаружили, что они полностью блокируют проникновение в клетки.
Захваченные вирусы и наночастицы в дальнейшем уничтожались макрофагами - клетками, способными к захвату и перевариванию бактерий, погибших клеток, токсинов и т.п.
Исследователи также протестировали наночастицы с псевдовирусом в системе перфузии легких на паре донорских легких, продуваемых вентилятором, и обнаружили, что они полностью блокировали инфекцию в легких.
В сотрудничестве с исследователями из Аргоннской национальной лаборатории чикагские ученые протестировали наночастицы на живом вирусе и обнаружили, что их система подавляла вирус в 10 раз лучше, чем нейтрализующие антитела или только растворимый белок ACE2.
Наночастицы можно хранить в стандартной морозильной камере и, в конечном итоге, вводить с помощью интраназального спрея, причем разработку можно использовать в качестве вакцины, считают разработчики.
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