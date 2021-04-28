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Транспорт и связь 28.04.2021 17:58

Израиль с 1 сентября будет субсидировать чартеры из России в Эйлат

Израиль с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года будет субсидировать чартеры из России на курорт Эйлат, сообщил журналистам глава департамента министерства туризма страны в России и СНГ Владимир Шкляр.

"Большая часть населения Израиля вакцинирована. В связи с этим страна готова возобновить международный туризм в полном объеме. Министерство туризма планирует субсидировать прямые рейсы между различными странами и курортным городом Эйлат в туристический сезон, который продлится с 1 сентября по 31 мая", - заявил он.

Шкляр уточнил, что министерство будет возмещать операторам расходы за выполнение прямых рейсов в Эйлат (аэропорт Рамон) в размере 60 евро на каждого пассажира.

"Консолидатор рейсов будет иметь право на дополнительные 10% от суммы возмещения, предоставленной каждому пассажиру (всего 66 евро на пассажира), при выполнении не менее 10 еженедельных рейсов в Эйлат. Один авиаперевозчик должен выполнить от 16 до 75 прямых рейсов в аэропорт Рамон", - добавил представитель Минтуризма.

Эйлат - город-курорт на берегу Красного моря. Популярен у туристов благодаря мягкому климату зимой и хорошим пляжам. В нескольких минутах езды от Эйлата, между Красным и Мертвым морями, располагается пустыня Негев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]