Израиль с 1 сентября будет субсидировать чартеры из России в Эйлат

Израиль с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года будет субсидировать чартеры из России на курорт Эйлат, сообщил журналистам глава департамента министерства туризма страны в России и СНГ Владимир Шкляр.
"Большая часть населения Израиля вакцинирована. В связи с этим страна готова возобновить международный туризм в полном объеме. Министерство туризма планирует субсидировать прямые рейсы между различными странами и курортным городом Эйлат в туристический сезон, который продлится с 1 сентября по 31 мая", - заявил он.
Шкляр уточнил, что министерство будет возмещать операторам расходы за выполнение прямых рейсов в Эйлат (аэропорт Рамон) в размере 60 евро на каждого пассажира.
"Консолидатор рейсов будет иметь право на дополнительные 10% от суммы возмещения, предоставленной каждому пассажиру (всего 66 евро на пассажира), при выполнении не менее 10 еженедельных рейсов в Эйлат. Один авиаперевозчик должен выполнить от 16 до 75 прямых рейсов в аэропорт Рамон", - добавил представитель Минтуризма.
Эйлат - город-курорт на берегу Красного моря. Популярен у туристов благодаря мягкому климату зимой и хорошим пляжам. В нескольких минутах езды от Эйлата, между Красным и Мертвым морями, располагается пустыня Негев.
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