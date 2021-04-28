Власти Болгарии заподозрили шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах

Болгарские власти изучают возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года, сообщило агентство Bloomberg.

Речь также идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году, говорится в сообщении.

Между тем, болгарские СМИ обратили внимание на общие детали четырех случаев взрывов. Первый произошел 12 ноября в 2011 года на складе, на котором хранились вооружения, предназначенные на экспорт в Грузию.

Прокуратура Болгарии подозревает, что инциденты могут иметь отношение к попытке отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева.