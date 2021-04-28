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Здравоохранение 28.04.2021 19:04

Глава Biontech считает, что вакцина фирмы будет действовать и против "индийского" штамма COVID-19

Глава Biontech Угур Шахин считает, что вакцина фирмы будет эффективна, в том числе, против "индийского" штамма коронавируса COVID-19.

"Вакцина действует и в этом случае также дает достаточно защиты", - сказал Шахин в среду журналистам Союза иностранной прессы ФРГ.

По его словам, вакцина Biontech через полгода после второй дозы препарата создает более 90% защиты.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемии.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 17,9 млн заражений, свыше 201 тыс. инфицированных скончались.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]