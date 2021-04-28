Глава Biontech Угур Шахин считает, что вакцина фирмы будет эффективна, в том числе, против "индийского" штамма коронавируса COVID-19.
"Вакцина действует и в этом случае также дает достаточно защиты", - сказал Шахин в среду журналистам Союза иностранной прессы ФРГ.
По его словам, вакцина Biontech через полгода после второй дозы препарата создает более 90% защиты.
Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемии.
По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 17,9 млн заражений, свыше 201 тыс. инфицированных скончались.
Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.
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