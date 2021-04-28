Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования с 8,5% до 9,5% годовых

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение повысить ставку рефинансирования на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.

На предыдущем заседании комитета в середине марта регулятор повысил ставку рефинансирования с 8% до 8,5%, а до этого четыре раза подряд сохранял ее на уровне 8%.

В сообщении отмечается, что в марте 2021 года инфляция в Грузии в годовом исчислении составила 7,2%. При этом регулятор констатирует, что тенденция роста инфляции в определенной степени была обусловлена тем, что с марта были прекращены субсидии на оплату коммунальных услуг.

"Завершение субсидирования соответствующим образом отразится на уровне инфляции. Базовым эффектом будет увеличение годового уровня инфляции в декабре 2021 года и в январе-феврале 2022 года. С учетом изменившихся после предыдущего заседания обстоятельств, согласно обновленному прогнозу, при прочих равных условиях инфляция в 2021 году будет в среднем в пределах 6,5%, а затем постепенно приблизится к целевому показателю (3%). Прогноз же экономического роста в базовом сценарии составляет около 4%", - говорится в сообщении.

По оценке регулятора, на динамику инфляции продолжает оказывать давление рост цен на международных товарных рынках. Комитет также принял во внимание, что последние изменения в экономике стран - торговых партнеров Грузии будут в некоторой степени перенесены на местный валютный рынок, который в условиях высокой долларизации экономики оказывает еще большее давление на рост цен.

В то же время в Грузии, как и во всем мире, сохраняется высокая неопределенность в отношении перспектив туристической индустрии, являющейся одним из ключевых секторов экономики страны. Отмечается также, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации бюджетный дефицит остается высоким.

"В связи с долгосрочным поддержанием инфляции выше целевого уровня и усилением давления на него комитет принял решение повысить ставку рефинансирования на 1 процентный пункт. Возможное дальнейшее ужесточение монетарной политики будет зависеть от инфляционных ожиданий и динамики влияющих на него факторов", - говорится в сообщении.

При этом аналитики Нацбанка отмечают, что давление высокой долларизации на инфляцию и обменный курс остается сильным. В то же время, помимо ограничения эффективности денежно-кредитной политики, долларизация также несет в себе риски для финансовой стабильности, и поэтому ее постепенное снижение остается долгосрочным приоритетом Национального банка Грузии.

"Для этого с июля текущего года норма минимальных резервных требований по средствам, привлекаемым в иностранной валюте, будет определяться индивидуально, для отдельного коммерческого банка, в соответствии с долларизацией вкладов", - сообщает регулятор.

Следующее заседание комитета по монетарной политике Нацбанка Грузии состоится 23 июня 2021 года.

Целевой показатель инфляции в Грузии на 2021 год, а также на последующие два года определен Нацбанком на уровне 3%. В госбюджет 2021 года инфляция заложена также в пределах 3%.