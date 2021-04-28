Предложение Вашингтона о саммите США-РФ еще изучается и анализируется- Песков

Москва пока не дала официального ответа на предложение провести саммит Россия-США, требуется проанализировать ситуацию на фоне звучащих из Вашингтона заявлений о новых антироссийских санкциях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Официального ответа не было. Мы по-прежнему изучаем это предложение и анализируем ситуацию. Вы видите, что ситуация требует глубокого анализа, потому что каждый раз слова о саммите в заявлениях наших коллег в Вашингтоне соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций. Поэтому, конечно, здесь требуется глубокий анализ", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Пескова спросили, может ли этот саммит "гипотетически не состояться".

"Здесь не должно быть места гипотетическим рассуждениям. Здесь есть конкретная ситуация, которую надо анализировать", - ответил он.