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Бизнес и законодательство 28.04.2021 14:22

РЭЦ осенью 2021г организует бизнес-миссию российских компаний в Азербайджане

Российский экспортный центр (РЭЦ) в 2020 году оказал финансовую поддержку российско-азербайджанским проектам на сумму свыше $183 млн, заявила гендиректор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

«Группа РЭЦ оказывает финансовую поддержку российско-азербайджанским проектам. Так за 5 лет объем поддержки составил порядка $2 млрд., а в прошлом году - более $183 млн. Мы видим взаимный интерес бизнеса двух стран, рассчитываем, что в этом году эта цифра будет больше», - сказала Никишина на 19-ом заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве.

Она отметила, что по итогам января-февраля текущего года несырьевой неэнергетический экспорт из России в Азербайджан вырос на 20%. В частности, поставки пшеницы выросли в 3 раза, подсолнечного масла – в полтора, шампуней (39%), стиральных машин (19%) и лекарств (17%).

«Сегодня у России есть ряд крупных экспортных проектов, например поставка 100 грузовых вагонов на общую сумму около 350 млн рублей. Первую партию отправят уже в 3 квартале», - сказала она, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию центра.

Глава РЭЦ подчеркнула, что с Азербайджаном формируется тесное сотрудничество. Например, проект по локализации на территории Азербайджана производства группы «ГАЗ» и ПАО «КАМАЗ».

«Также 23 апреля была организована бизнес-миссия российских компаний строительной индустрии в Азербайджан. По ее результатам 7 из 11 российских компаний уже ведут детальные переговоры по формированию коммерческих предложений. Обсуждаются поставки оборудования для теплиц, керамической плитки, добавок к бетону, сэндвич-панелей и стальных дверей», - сообщила Никишина.

В сентябре 2021 года РЭЦ организует еще одну бизнес-миссию уже в очном формате на полях XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕС, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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