Silk Way West Airlines заказала пять самолетов Вoeing 777-F

Азербайджанская авиакомпания "Silk Way West Airlines" заказала пять грузовых самолетов «Вoeing 777-F», говорится в сообщении корпорации Вoeing.

«Silk Way West Airlines расширит свою международную сеть, заказав пять самолетов 777 Freighter. Руководители Silk Way West Airlines и Boeing в среду в Баку подписали соответствующее соглашение. Это первая в Каспийском регионе и Средней Азии сделка по приобретению этих дальнемагистральных двухдвигательных грузовых самолетов с большой грузоподъемностью. Воздушные суда Boeing 777 Freighter помогут авиакомпании удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки», - говорится в пресс-релизе.

Н.Аббасова