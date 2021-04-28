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Транспорт и связь 28.04.2021 15:01

Silk Way West Airlines заказала пять самолетов Вoeing 777-F

Азербайджанская авиакомпания "Silk Way West Airlines" заказала пять грузовых самолетов «Вoeing 777-F», говорится в сообщении корпорации Вoeing.

«Silk Way West Airlines расширит свою международную сеть, заказав пять самолетов 777 Freighter. Руководители Silk Way West Airlines и Boeing в среду в Баку подписали соответствующее соглашение. Это первая в Каспийском регионе и Средней Азии сделка по приобретению этих дальнемагистральных двухдвигательных грузовых самолетов с большой грузоподъемностью. Воздушные суда Boeing 777 Freighter помогут авиакомпании удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки», - говорится в пресс-релизе.

Н.Аббасова

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Тэги: SILK/WAY, ВOEING, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]