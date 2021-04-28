Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0529 RUR   0.0227 GBR   2.3595 TRY   0.2066

Цена на нефть

27.04 $/bbl   WTI 62.94 1.03 Brent 66.42 0.77

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.04.2021 15:04

Назарбаев отказался от пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана, передав полномочия Токаеву

Первый президент Казахстана, председатель Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Нурсултан Назарбаев передал свои полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

"Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву", - сказал Назарбаев, выступая в среду на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством ему, как первому президенту Казахстана, принадлежит право возглавлять АНК пожизненно.

Ассамблея народа Казахстана является консультативно-совещательным органом и объединяет представителей всех наций и народностей, живущих в республике. Идея создания АНК была выдвинута первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в 1992 году, он же являлся бессменным ее председателем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, АНК, ПОЛНОМОЧИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]