Назарбаев отказался от пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана, передав полномочия Токаеву

Первый президент Казахстана, председатель Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Нурсултан Назарбаев передал свои полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

"Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву", - сказал Назарбаев, выступая в среду на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством ему, как первому президенту Казахстана, принадлежит право возглавлять АНК пожизненно.

Ассамблея народа Казахстана является консультативно-совещательным органом и объединяет представителей всех наций и народностей, живущих в республике. Идея создания АНК была выдвинута первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в 1992 году, он же являлся бессменным ее председателем.