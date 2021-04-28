Назарбаев отказался от пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана, передав полномочия Токаеву

Первый президент Казахстана, председатель Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Нурсултан Назарбаев передал свои полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
"Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву", - сказал Назарбаев, выступая в среду на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Он напомнил, что в соответствии с законодательством ему, как первому президенту Казахстана, принадлежит право возглавлять АНК пожизненно.
Ассамблея народа Казахстана является консультативно-совещательным органом и объединяет представителей всех наций и народностей, живущих в республике. Идея создания АНК была выдвинута первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в 1992 году, он же являлся бессменным ее председателем.
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