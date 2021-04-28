Лавров анонсировал скорое появление списка недружественных России стран

Список недружественных России стран, который должен быть сформирован в рамках соответствующего указа президента РФ, будет обнародован в ближайшее время, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы не стал забегать вперед. Дело недолгое. Скоро он появится", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр напомнил, что в настоящий момент "по поручению президента, в соответствии с его указом, правительство занимается составлением такого перечня".

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Как сказано в тексте документа, он принят "в целях защиты интересов и безопасности РФ и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России.

Перечень недружественных государств определит правительство РФ.

Газета "Известия" сообщила, что правительство РФ в скором времени опубликует список "недружественных стран". "Оказаться в "недружественном" листе рискуют около десяти государств. По словам одного из осведомленных собеседников, в список могут попасть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Другой источник газеты в госструктурах добавил, что вполне возможно включение в перечень также Великобритании, Канады, Украины и Австралии", - говорилось в публикации от 27 июля.