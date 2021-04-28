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Здравоохранение 28.04.2021 21:38

Слушания в бельгийском суде по иску ЕС против AstraZeneca назначены на 26 мая

Брюссельский гражданский суд в среду определил на 26 мая дату слушаний в споре Евросоюза против фармацевтической компании AstraZeneca из-за невыполнения ею контракта на поставки вакцин в ЕС.

Эти слушания, согласно сообщениям бельгийских СМИ, продлятся практически весь день, может быть назначено второе заседание.

"Действительно, дата слушаний предусмотрена на 26 мая", - подтвердил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер, отвечая на соответствующий вопрос.

"То, что мы требуем от AstraZeneca, не менялось с самого начала. Мы просили обеспечить поставки достаточного количества доз, которые предусмотрены контрактом и на которые у нас есть права. Мы требуем этого с самого начала в рамках переговоров, которые мы провели с компанией. Но эти переговоры не привели к желаемому нами результату, и мы предъявили иск в суде. Цель в том, чтобы дозы, на которые мы имеем право, были поставлены компанией", - сказал он, комментируя информацию в СМИ о том, что контракт не был достаточно тщательно проработан и не предусматривал санкций за невыполнение обязательств.

По словам де Кеерсмакера, в Еврокомиссии считают, что обладают достаточно сильными аргументами, чтобы обосновать свои требования. Контракт, отметил он, предусматривает, что и когда должно быть поставлено.

Накануне де Кеерсмакер объявил журналистам, что 23 апреля Евросоюз выдвинул иск против AstraZeneca по причине нарушения контракта коллективной закупки продукции фирмы.

"Европейская комиссия запустила эту юридическую процедуру от своего имени и от имени 27 государств-членов, которые все в этом поддерживают комиссию", - сообщил представитель ЕК.

По данным Еврокомиссии, AstraZeneca в первом квартале 2021 года поставила странам ЕС только 30 млн доз из обещанных 120 млн. Во втором квартале шведско-британская компания обещает поставить лишь 70 млн доз из ожидавшихся 180 млн.

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Тэги: ЕС, СУД, ASTRAZENECA, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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