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Дальнее зарубежье 28.04.2021 22:02

Франция провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты подводных лодок

Франция в среду провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подводных лодок M51, сообщило министерство обороны страны.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки для испытания военных ракет под городом Бискаррос на юго-западе Франции. Невооруженная головная часть ракеты, пролетев около 5,5 тыс. км, упала в Атлантике вблизи Бермудских островов.

Наблюдение за полётом ракеты осуществляли средства контроля министерства обороны Франции. За ним также следил самолет ВВС США RC-135S Cobra Ball, оснащенный специальными электрооптическими приборами, предназначенными для наблюдения за полетами баллистических ракет на больших расстояниях.

M51 - французская твердотопливная трехступенчатая баллистическая ракета, размещаемая на атомных подводных лодках. Способна нести от шести до 10 ядерных боеголовок.

Ракета принята на вооружение в 2010 году. Дальность действия составляет около 9 тыс. км. Ее длина достигает 12 метров, масса - 56 тонн.

Этими ракетами оснащены четыре французские атомные подводные лодки стратегического назначения типа Triomphant ("Триумфатор"). Каждая несет 16 ракет М51.

Предыдущий испытательный пуск ракеты был осуществлен 12 июня прошлого года. Ракета была запущена с борта подлодки Le Temeraire (S-617) ("Отважный"), находившейся на морском полигоне на северо-западе Франции в районе коммуны Одьерн, по закрытому для судоходства участку Атлантического океана в Саргассовом море.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МБР, ИСПЫТАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]