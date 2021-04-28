Нефть дорожает после выхода данных о запасах в США, Brent - $67,61 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду, ускорив рост после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futuresв среду составляет $67,61 за баррель, что на $1,19 (1,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,24 за баррель, что на $1,3 (2,07%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 90 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 92 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,34 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение запасов нефти на 450 тыс. баррелей, уменьшение запасов бензина на 50 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 1,24 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут снижение нефтяных запасов в стране на 200 тыс. баррелей, сохранение запасов бензина без изменений и сокращение запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 апреля, выросли на 4,3 млн баррелей. Запасы бензина в стране сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Между тем страны ОПЕК+ накануне сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле.

"Мы рассмотрели ситуацию на рынке и еще раз подтвердили те решения, которые были приняты месяц назад, об уровнях добычи на май, июнь и июль этого года", - сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года.

"Мы прогнозируем, что поставки нефти ОПЕК+ между апрелем и августом вырастут на 3,6 млн баррелей в сутки (включая 1 млн б/с из Саудовской Аравии). Хотя ситуация в Индии вызывает тревогу, рост мирового нефтяного спроса приведет к нарушениям (квот на добычу - ИФ)", - считает аналитик S&P Global Platts Ашутош Сингх.

По оценке Platts Analytics, спрос на нефть в Азии в 2021 году вырастет на 2 млн б/с и превысит уровень 2019 года. Аналитики ING Economics отмечают, что, несмотря на опасения по поводу эпидемиологической ситуации в Индии, ожидается уверенное восстановление спроса во втором полугодии.

Согласно прогнозу Platts Analytics, нефтяной спрос в Индии в текущем году увеличится на 400 тыс. б/с, однако прогноз был понижен с 440 тыс. б/с.