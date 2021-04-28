"Северный поток 2" - частный проект, Еврокомиссия не имеет возможности решать его судьбу - Боррель

Европейская комиссия не имеет возможности принимать решения о судьбе проекта газопровода "Северный поток 2", заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"В Еврокомиссии говорили, что этот проект не содействует диверсификации поставок энергии. Однако речь - о частном проекте", - сказал он, выступая в Европарламенте.
"У Еврокомиссии нет инструментов, чтобы принимать решение о судьбе проекта", - добавил Боррель. Он напомнил, что "эти вопросы касаются частных компаний, Германии".
Боррель пояснил, что задача Еврокомиссии - следить за тем, чтобы работа газопровода проводилась транспарентно, и чтобы соблюдались действующие в ЕС правила.
Говоря об американских санкциях против "Северного потока 2", европейский дипломат напомнил, что вообще выступает "против экстратерриториальных санкций США, причем - вне зависимости от того, против кого они направлены".
"В этом вопросе нужно быть последовательными", - добавил Боррель.
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