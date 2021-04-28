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СНГ 28.04.2021 21:14

Президент Молдавии распустила парламент и назначила досрочные выборы на 11 июля

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов.

"Несколько минут назад я подписал указ о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы назначены на 11 июля. Мы должны как можно скорее избавиться от этого коррумпированного парламента, депутаты которого отстаивают серые схемы и воруют у граждан. Теперь выбор за вами, уважаемые сограждане. Мы должны избрать новый парламент, сформировать компетентное правительство, вернуть страну к нормальному состоянию", - заявила Санду журналистам в среду вечером.

Она отметила, что правительство должно выделить средства для финансирования избирательной кампании, а Центральной избирательной комиссии следует обеспечить условия для проведения корректных и свободных выборов.

Как сообщал "Интерфакс", подписание указа о роспуске парламента стало возможным после того, как Конституционный суд Молдавии отменил в среду введенный парламентом режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

Конституционный суд 15 апреля постановил, что есть все основания для роспуска парламента. КС постановил, что неспособность парламента сформировать правительство в течение трех месяцев является основанием для роспуска парламента. В соответствии с решением КС, президент Майя Санду обязана подписать Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, однако она не могла это сделать в период действия чрезвычайного положения.

Режим ЧП был одобрен голосами парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор" 31 марта. При этом сами депутаты, которые голосовали за принятие такого решения, признают, что оно носит политический характер и принято было для того, чтобы отсрочить принятие президентом решения о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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