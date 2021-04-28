Президент Молдавии распустила парламент и назначила досрочные выборы на 11 июля

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов.
"Несколько минут назад я подписал указ о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы назначены на 11 июля. Мы должны как можно скорее избавиться от этого коррумпированного парламента, депутаты которого отстаивают серые схемы и воруют у граждан. Теперь выбор за вами, уважаемые сограждане. Мы должны избрать новый парламент, сформировать компетентное правительство, вернуть страну к нормальному состоянию", - заявила Санду журналистам в среду вечером.
Она отметила, что правительство должно выделить средства для финансирования избирательной кампании, а Центральной избирательной комиссии следует обеспечить условия для проведения корректных и свободных выборов.
Как сообщал "Интерфакс", подписание указа о роспуске парламента стало возможным после того, как Конституционный суд Молдавии отменил в среду введенный парламентом режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.
Конституционный суд 15 апреля постановил, что есть все основания для роспуска парламента. КС постановил, что неспособность парламента сформировать правительство в течение трех месяцев является основанием для роспуска парламента. В соответствии с решением КС, президент Майя Санду обязана подписать Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, однако она не могла это сделать в период действия чрезвычайного положения.
Режим ЧП был одобрен голосами парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор" 31 марта. При этом сами депутаты, которые голосовали за принятие такого решения, признают, что оно носит политический характер и принято было для того, чтобы отсрочить принятие президентом решения о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.
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