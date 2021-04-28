Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0529 RUR   0.0227 GBR   2.3595 TRY   0.2066

Цена на нефть

27.04 $/bbl   WTI 62.94 1.03 Brent 66.42 0.77

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 28.04.2021 21:00

Россия ориентируется на сближение в КНР, однако не может обойтись без ЕС и поставок туда энергоносителей - Боррель

РФ стала стремиться к сближению с Китаем, чтобы снизить зависимость от Европы, заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Вероятно, Россия - на пути к стратегическому альянсу с Китаем", - сказал он, выступая в Европарламенте.

По мнению Борреля, одна из целей РФ в данном случае - "снизить зависимость от ЕС в том, что касается компаний и получения технологий".

При этом, как отметил глава дипломатии ЕС, серьезным фактором для Москвы является ее зависимость от поставок энергоносителей в Европу. "Если мы не будем это покупать, то кто сможет нас заменить? Больше никто не сможет (покупать такие объемы энергоносителей - ИФ)", - уверен Боррель.

Он считает, что Китай интересен России и как раз в плане расширения поставок энегоресурсов. "Китай интересен, так как хочет использовать нефть, газ", - сказал Боррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, КИТАЙ, ЭНЕРГЕТИКА


Похожие новости


Боррель считает реакцию Москвы на высылку российских дипломатов из Чехии непропорциональной Боррель считает реакцию Москвы на высылку российских дипломатов из Чехии непропорциональной Стремление Грузии стать членом ЕС необратимо - премьер Гарибашвили В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии В ЕС не рассматривают новые санкции против РФ, но ситуация может измениться - Боррель Главы МИД стран ЕС обсудят высылку дипломатов РФ из Чехии, ситуацию с Навальным - Боррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]