Россия ориентируется на сближение в КНР, однако не может обойтись без ЕС и поставок туда энергоносителей - Боррель

РФ стала стремиться к сближению с Китаем, чтобы снизить зависимость от Европы, заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Вероятно, Россия - на пути к стратегическому альянсу с Китаем", - сказал он, выступая в Европарламенте.

По мнению Борреля, одна из целей РФ в данном случае - "снизить зависимость от ЕС в том, что касается компаний и получения технологий".

При этом, как отметил глава дипломатии ЕС, серьезным фактором для Москвы является ее зависимость от поставок энергоносителей в Европу. "Если мы не будем это покупать, то кто сможет нас заменить? Больше никто не сможет (покупать такие объемы энергоносителей - ИФ)", - уверен Боррель.

Он считает, что Китай интересен России и как раз в плане расширения поставок энегоресурсов. "Китай интересен, так как хочет использовать нефть, газ", - сказал Боррель.