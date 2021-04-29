Турция ожидает начала поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в мае и рассчитывает получить в общей сложности 50 млн доз этого препарата, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на министра здравоохранения республики Фахреттина Коджу.

"Турция подписала соглашение, чтобы получить 50 млн доз российской вакцины "Спутник V" в течение шести месяцев, начиная с мая", - передает агентство слова турецкого министра.

В конце марта Коджа сообщил, что Турция и Россия приступили к переговорам о поставках вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V". Тогда он подчеркнул, что масштабное использование российской вакцины начнется после завершения клинических испытаний.

С начала пандемии COVID-19 в Турции заразились коронавирусом более 4,7 млн человек, более 39 тыс. умерли.