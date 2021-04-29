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Здравоохранение 29.04.2021 01:56

В Турции ждут начало поставок "Спутник V" в мае - турецкий министр

Турция ожидает начала поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в мае и рассчитывает получить в общей сложности 50 млн доз этого препарата, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на министра здравоохранения республики Фахреттина Коджу.

"Турция подписала соглашение, чтобы получить 50 млн доз российской вакцины "Спутник V" в течение шести месяцев, начиная с мая", - передает агентство слова турецкого министра.

В конце марта Коджа сообщил, что Турция и Россия приступили к переговорам о поставках вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V". Тогда он подчеркнул, что масштабное использование российской вакцины начнется после завершения клинических испытаний.

С начала пандемии COVID-19 в Турции заразились коронавирусом более 4,7 млн человек, более 39 тыс. умерли.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]