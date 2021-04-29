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Дальнее зарубежье 29.04.2021 02:16

В Сирии 51 кандидат подал заявку на участие в президентских выборах

Народная Ассамблея Сирии в среду завершает прием заявок от кандидатов в президенты, баллотироваться собирается 51 человек, сообщило агентство САНА.

В среду Народная Ассамблея получила от Верховного конституционного суда десять новых заявок. Таким образом, их общее число выросло до 51. В президентской гонке, в том числе хотят участвовать семь женщин. Фаворитом считается нынешний глава государства Башар Асад.

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что принял к сведению информацию о скором проведении выборов в Сирии.

"Мы принимаем к сведению, что в Сирии намерены провести выборы 26 мая. Эти выборы организованы в соответствии с нынешней конституцией страны. Они - не являются частью процесса политического урегулирования, установленного в резолюции СБ ООН 2254", - написал он в твиттере. Также Педерсен сообщил, что будет стремиться как можно быстрее созвать очередную сессию Конституционного комитета Сирии.

В резолюции СБ ООН 2254 говорится, в частности, о поддержке выборов в соответствии не с нынешней, а с новой конституцией страны.

Президентские выборы в Сирии запланированы на 26 мая 2021 года. В качестве наблюдателей парламент страны решил пригласить депутатов из братских и дружественных стран, включая Россию.

Предыдущие выборы в Сирии состоялись в 2014 году. Тогда заявки подали 24 человека, но до участия в выборах допустили трех из них. Действующий президент Асад набрал более 88% голосов. Согласно Конституции, президент может переизбраться на еще один семилетний срок.

Внешняя сирийская оппозиция назвала предстоящие выборы, которые проводятся по нынешней Конституции, нелегитимными и призвала соотечественников бойкотировать голосование. США, Франция, Германия, Италия и Великобритания тоже выступили против президентских выборов в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕТЕНДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]