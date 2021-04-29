В Сирии 51 кандидат подал заявку на участие в президентских выборах

Народная Ассамблея Сирии в среду завершает прием заявок от кандидатов в президенты, баллотироваться собирается 51 человек, сообщило агентство САНА.
В среду Народная Ассамблея получила от Верховного конституционного суда десять новых заявок. Таким образом, их общее число выросло до 51. В президентской гонке, в том числе хотят участвовать семь женщин. Фаворитом считается нынешний глава государства Башар Асад.
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что принял к сведению информацию о скором проведении выборов в Сирии.
"Мы принимаем к сведению, что в Сирии намерены провести выборы 26 мая. Эти выборы организованы в соответствии с нынешней конституцией страны. Они - не являются частью процесса политического урегулирования, установленного в резолюции СБ ООН 2254", - написал он в твиттере. Также Педерсен сообщил, что будет стремиться как можно быстрее созвать очередную сессию Конституционного комитета Сирии.
В резолюции СБ ООН 2254 говорится, в частности, о поддержке выборов в соответствии не с нынешней, а с новой конституцией страны.
Президентские выборы в Сирии запланированы на 26 мая 2021 года. В качестве наблюдателей парламент страны решил пригласить депутатов из братских и дружественных стран, включая Россию.
Предыдущие выборы в Сирии состоялись в 2014 году. Тогда заявки подали 24 человека, но до участия в выборах допустили трех из них. Действующий президент Асад набрал более 88% голосов. Согласно Конституции, президент может переизбраться на еще один семилетний срок.
Внешняя сирийская оппозиция назвала предстоящие выборы, которые проводятся по нынешней Конституции, нелегитимными и призвала соотечественников бойкотировать голосование. США, Франция, Германия, Италия и Великобритания тоже выступили против президентских выборов в Сирии.
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