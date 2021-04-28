Иммунитет от коронавируса выработается в странах ЕС летом - Biontech

Глава Biontech Угур Шахин считает, что иммунитет от коронавируса выработается у граждан стран ЕС летом этого года.

"Европа выработает иммунитет к июлю, самое позднее к августу", - сказал Шахин журналистам Союза иностранной прессы ФРГ.

По его словам, детей такой иммунитет не коснется, так как прививать будут только людей старше 16 лет.

Шахин не исключил, что вакцинированным гражданам потребуется третья прививка, которая должна будет сделана через 9-12 месяцев.