США готовы отказаться от ряда жестких санкций в отношении Ирана в попытке возродить ядерную сделку

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность почти полного отказа от некоторых из самых строгих санкций в отношении Ирана в попытке вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной проблеме (СВПД), сообщает Associated Press со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
Собеседники агентства отказались обсуждать, какие именно санкции рассматриваются для снятия, отметив, что США открыты для отмены любых несовместимых с ядерной сделкой ограничений.
Уточняется, что речь может идти о так называемых "неядерных санкциях", связанных с терроризмом, разработкой ракет и правами человека.
Кроме того, по словам одного из собеседников агентства, США могут отменить санкции на доступ Ирана к международной финансовой системе.
Между тем, действующие чиновники отметили, что никаких решений еще не принято.
На переговорах в Вене уже несколько недель эксперты Ирана и сокращенной "пятерки" международных посредников (Великобритания, Германия, КНР, Россия и Франция) работают над синхронизацией возвращения США в СВПД, отменой американских санкций в отношении Ирана и восстановлением Тегераном выполнения в полном объеме принятых обязательств по ядерной сделке.
США, которые вышли из СВПД в мае 2018 года, ведут с Ираном переговоры в Вене не напрямую, а через других участников ядерной сделки.
В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.
Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.
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