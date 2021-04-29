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США готовы отказаться от ряда жестких санкций в отношении Ирана в попытке возродить ядерную сделку

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность почти полного отказа от некоторых из самых строгих санкций в отношении Ирана в попытке вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной проблеме (СВПД), сообщает Associated Press со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Собеседники агентства отказались обсуждать, какие именно санкции рассматриваются для снятия, отметив, что США открыты для отмены любых несовместимых с ядерной сделкой ограничений.

Уточняется, что речь может идти о так называемых "неядерных санкциях", связанных с терроризмом, разработкой ракет и правами человека.

Кроме того, по словам одного из собеседников агентства, США могут отменить санкции на доступ Ирана к международной финансовой системе.

Между тем, действующие чиновники отметили, что никаких решений еще не принято.

На переговорах в Вене уже несколько недель эксперты Ирана и сокращенной "пятерки" международных посредников (Великобритания, Германия, КНР, Россия и Франция) работают над синхронизацией возвращения США в СВПД, отменой американских санкций в отношении Ирана и восстановлением Тегераном выполнения в полном объеме принятых обязательств по ядерной сделке.

США, которые вышли из СВПД в мае 2018 года, ведут с Ираном переговоры в Вене не напрямую, а через других участников ядерной сделки.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.

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Тэги: США, ИРАН, СВПД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]