США направят в Индию помощь на $100 млн для борьбы с COVID-19 - Белый дом

США в ближайшие дни направят в Индию помощь на $100 млн, первые рейсы с начнут прибывать в страну, охваченную новой волной COVID-19, в четверг, сообщил Белый дом.
"США в ближайшие дни осуществят поставки на сумму более $100 млн для оказания срочной помощи нашим партнерам в Индии. Кроме того, правительства штатов США, частные компании, неправительственные организации и тысячи американцев со всей страны мобилизовались для доставки жизненно важного кислорода, соответствующего оборудования и предметов первой необходимости для индийских больниц (...). Рейсы с правительственной помощью начнут прибывать в Индию в четверг, 29 апреля, и продолжатся на следующей неделе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
"Точно так же, как Индия направила помощь США, когда наши больницы были переполнены в начале пандемии, Соединенные Штаты полны решимости помочь Индии в трудную минуту", - отметили в администрации.
Уточняется, что в Индию первоначально будут доставлены 1,1 тыс. кислородных баллонов и 1,7 тыс. кислородных концентраторов, а также установки для производства кислорода.
Кроме того, США перенаправят более 20 млн доз противовирусной вакцины AstraZeneca, 1 млн быстрых диагностических тестов, 15 млн масок-респираторов и 20 тыс. курсов лечения противовирусным препаратом ремдесивир.
На данный момент Индия находится на втором месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии здесь зарегистрировано 17 млн 997 тыс. 267 случаев заражения, скончались более 201 тыс. человек.
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