Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 29 апреля ЦБА установил 2,0618 манат/1EUR (28 апреля - 2,0529 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 апреля установил 0,0229 манат/1RUB (28 апреля - 0,0227 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
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