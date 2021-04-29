Главы МИД Японии, США и Южной Кореи обсудят необходимость укрепления сотрудничества против КНДР

Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи, как ожидается, обсудят вопросы необходимости укрепления сотрудничества в вопросах противодействия развитию Северной Кореей своих ядерной и ракетной программ, сообщила японская газета Yomiuri.

По данным газеты, которая ссылается на правительственные источники, госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги и Южной Кореи Юн Бен Се обсудят этот вопрос в рамках встречи глав МИД стран G7 в Великобритании, запланированной на 3 - 5 мая.

Соединенные Штаты берут на себя ведущую роль в организации трехсторонних переговоров, отмечает газета.

В марте Северная Корея провела испытания двух баллистических ракет. В апреле премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что он и президент США Джо Байден договорились добиваться от Пхеньяна соблюдения резолюций ООН по ядерным и ракетным испытаниям, напоминает Yomiuri.