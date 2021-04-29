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Здравоохранение 29.04.2021 09:37

Число заражений COVID-19 в мире превысило 149 млн, число жертв - 3,1 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро четверга составило 149 млн 242 тыс. 187, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 147 тыс. 16 человек, излечились более 126 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 229 тыс. 327 инфицированных COVID-19, зафиксировано 574 тыс. 326 летальных исходов, выздоровели около 25 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число заболеваний продолжает расти вызывающими серьезную озабоченность темпами. За последние сутки выявлено 360 тыс. 960 новых инфицированных, в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 17 млн 997 тыс. 267, число скончавшихся - 201 тыс. 187, поправились более 14 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 521 тыс. 289 заболевших, из них умерли 398 тыс. 185 человек, выздоровели более 12 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 405,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 769 человек, Индии - 147, Бразилии - 1 тыс. 863.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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