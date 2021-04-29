Власти Киргизии эвакуируют жителей нескольких приграничных с Таджикистаном районов после стрельбы на границе

Власти Киргизии после произошедшего конфликта с применением оружия на киргизско-таджикском участке государственной границы эвакуируют жителей трех сельских округов, сообщил в четверг "Интерфаксу" полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев.
"Жителей ближайших к конфликту домов эвакуируем на безопасную территорию. Обстановка стабильная, но местные жители взбудоражены", - сказал Суваналиев.
По его словам, в трех сельских округах Баткенской области - Ак-Сай, Ак-Татыр и Самаркандек, введен особый режим.
В пресс-службе МВД Киргизии свою очередь сообщили, что после инцидента на киргизско-таджикской государственной границе было возбуждено два уголовных дела, сотрудники милиции в Баткенской области перешли на усиленный вариант несения службы.
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