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СНГ 29.04.2021 09:41

Власти Киргизии эвакуируют жителей нескольких приграничных с Таджикистаном районов после стрельбы на границе

Власти Киргизии после произошедшего конфликта с применением оружия на киргизско-таджикском участке государственной границы эвакуируют жителей трех сельских округов, сообщил в четверг "Интерфаксу" полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

"Жителей ближайших к конфликту домов эвакуируем на безопасную территорию. Обстановка стабильная, но местные жители взбудоражены", - сказал Суваналиев.

По его словам, в трех сельских округах Баткенской области - Ак-Сай, Ак-Татыр и Самаркандек, введен особый режим.

В пресс-службе МВД Киргизии свою очередь сообщили, что после инцидента на киргизско-таджикской государственной границе было возбуждено два уголовных дела, сотрудники милиции в Баткенской области перешли на усиленный вариант несения службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]