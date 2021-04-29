Судан приостановил соглашение с Россией о морской базе на Красном море

Власти Судана временно остановили действие соглашения с Россией о создании морской базы на Красном море, сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Судан приостанавливает соглашение по российской морской базе на Красном море", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Судан также останавливает "любое новое размещение российских военных" в одном из заливов.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане ПМТО ВМФ России на Красном море.

В настоящее время у России за рубежом имеется только одна военно-морская база, которая располагается в сирийском порту Тартус.