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СНГ 29.04.2021 09:43

Судан приостановил соглашение с Россией о морской базе на Красном море

Власти Судана временно остановили действие соглашения с Россией о создании морской базы на Красном море, сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Судан приостанавливает соглашение по российской морской базе на Красном море", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Судан также останавливает "любое новое размещение российских военных" в одном из заливов.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане ПМТО ВМФ России на Красном море.

В настоящее время у России за рубежом имеется только одна военно-морская база, которая располагается в сирийском порту Тартус.

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Тэги: СУДАН, РОССИЯ, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]