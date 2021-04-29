В Индии зафиксирован очередной ежесуточный антирекорд по скончавшимся от COVID-19

Власти Индии сообщили, что за последние сутки от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались более 3 тыс. пациентов, что является очередным антиререкордом с начала пандемии.
По информации западных СМИ, скончались 3645, что на 350 человек больше, чем днём ранее.
Количество выявленных заражений COVID-19 за последние сутки выросло более чем на 380 тыс.
Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой помощи, а кому-то приходится лежать на самодельных спальных местах.
По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 18,3 млн заражений, свыше 204 тыс. инфицированных скончались.
Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.
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