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Дальнее зарубежье 29.04.2021 13:15

В Индии зафиксирован очередной ежесуточный антирекорд по скончавшимся от COVID-19

Власти Индии сообщили, что за последние сутки от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались более 3 тыс. пациентов, что является очередным антиререкордом с начала пандемии.

По информации западных СМИ, скончались 3645, что на 350 человек больше, чем днём ранее.

Количество выявленных заражений COVID-19 за последние сутки выросло более чем на 380 тыс.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой помощи, а кому-то приходится лежать на самодельных спальных местах.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 18,3 млн заражений, свыше 204 тыс. инфицированных скончались.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]