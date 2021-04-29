Новак: в борьбе с выбросами СО2 нельзя дискриминировать традиционные источники энергии и допускать их дефицита

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак считает, что нельзя дискриминировать традиционные источники энергии в борьбе с выбросами СО2.
"Вопрос климатической повестки сегодня действительно актуальный, но, говоря о снижении парниковых выбросов - оксида углерода и других источников парниковых газов - мы не должны дискриминировать и традиционные источники энергии, которые в обозримом будущем будут составлять основу мирового потребления энергии", - сказал Новак в рамках 13-го Российско-германского сырьевого форума.
"Потребление энергии в мире, как известно, будет расти, особенно это касается потребления электроэнергии. И, конечно, мы видим, что существуют "чистые" технологии при использовании традиционных источников ископаемых. Надо их активнее использовать, вместе работать над этими чистыми технологиями", - отметил вице-премьер.
По его словам, нельзя ни в коем случае допустить дефицита энергии и допустить энергетического коллапса. "Например, как это было в этом году зимой, как вы все помните, в Техасе экстремальные морозы вызвали энергетическую катастрофу. Несколько дней жители Техаса находились на грани выживания в результате непросчитанного, непродуманного курса и перехода в большинстве своем на ветряные технологии. Конечно, нужно очень разумно подходить в этот переходный период к новым источникам энергии и не допускать дефицита энергии. Это очень опасно, потому что энергетика - это жизнеобеспечивающая отрасль, и управление здесь должно быть эффективным", - подчеркнул Новак.
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