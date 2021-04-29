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Дальнее зарубежье 29.04.2021 13:31

В Пекине после сообщений о убыли населения КНР заявили о росте численности жителей страны в 2020 году

В Национальном бюро статистики КНР, после появившихся сообщений о снижении численности жителей Китая впервые примерно за 50 лет, сообщили, что в 2020 году в стране отмечался прирост населения.

"По имеющимся сведениям, население Китая продолжило расти в 2020 году, конкретные цифры будут опубликованы в официальном бюллетене седьмой переписи населения", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что недавняя перепись населения, завершенная в минувшем декабре, но пока не опубликованная, показала снижение численности населения. При этом сообщалось, что в 2019 году число жителей Китая превысило отметку в 1,4 млрд человек.

Уточняется, что если эта информация подтвердится, то речь может идти о первом сокращении численности населения со времен массового голода в КНР в 1959 - 1961 годах.

Между тем, западные СМИ отмечают, что снижение темпов роста рождаемости в Китае и старение населения может оказать негативное влияние на экономический рост страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]