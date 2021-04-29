В Пекине после сообщений о убыли населения КНР заявили о росте численности жителей страны в 2020 году

В Национальном бюро статистики КНР, после появившихся сообщений о снижении численности жителей Китая впервые примерно за 50 лет, сообщили, что в 2020 году в стране отмечался прирост населения.
"По имеющимся сведениям, население Китая продолжило расти в 2020 году, конкретные цифры будут опубликованы в официальном бюллетене седьмой переписи населения", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что недавняя перепись населения, завершенная в минувшем декабре, но пока не опубликованная, показала снижение численности населения. При этом сообщалось, что в 2019 году число жителей Китая превысило отметку в 1,4 млрд человек.
Уточняется, что если эта информация подтвердится, то речь может идти о первом сокращении численности населения со времен массового голода в КНР в 1959 - 1961 годах.
Между тем, западные СМИ отмечают, что снижение темпов роста рождаемости в Китае и старение населения может оказать негативное влияние на экономический рост страны.
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