MIDA направит свыше 17 тыс. манатов на подготовку отчетов за 5 лет

Госагентство жилищного строительства определилось с компанией, которая подготовит отчет по деятельности агентства за пятилетний период.

Согласно данным тендерной комиссии, победителем отбора, объявленного Госагентством, стала компания Yelload, с которой заключен контракт на сумму 17,464 тыс. манатов.

Согласно контракту Yelload подготовит отчеты, охватывающие деятельность Госагентства за 5 лет.

А.Мамедов