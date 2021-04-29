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Здравоохранение 29.04.2021 13:39

В BioNTech намерены в июле - сентябре получить данные исследований вакцины на детях от шести месяцев до 12 лет

Специалисты немецкой компании Biontech ожидают в июле - сентябре получения результатов испытаний вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса COVID-19 на детях в возрасте от шести месяцев до 12 лет, заявил глава компании Угур Шахин.

"В июле могут быть доступны первые результаты для лиц от 5 - 12 лет, в сентябре - для более молодых", - приводят его слова западные СМИ.

Он также сказал, что испытания касаются детей в возрасте до шести месяцев.

"Если все пройдет хорошо, то как только данные проанализируют, мы сможем подать заявку в различных странах на одобрение вакцины для всех детей в соответствующей возрастной группе", - отметил Шахин.

Он пояснил, что на оценку данных уходит примерно четыре - шесть недель.

Шахин добавил, что BioNTech находится "в финальной стадии перед подачей" заявления европейским регуляторам на использование вакцины Pfizer-BioNTech на подростках в возрасте 12 лет и старше.

В начале апреля сообщалось, что американская компания Pfizer и немецкая BioNTech направили заявку в надзорные ведомства США с целью расширить применение их вакцины против COVID-19 на лиц в возрасте 12 - 15 лет. Согласно заявлению компаний, их запрос основывается на результатах клинических испытаний препарата с участием лиц 12 - 15 лет - с признаками COVID-19 и без, причем речь идет "о 100% эффективности и о быстром иммунном ответе после вакцинации препаратом от COVID-19".

Также в начале апреля Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 91,3% в период как минимум до шести месяцев после введения второй дозы препарата. В документе Pfizer отмечалось, что вакцина также показала стопроцентную эффективность против южноафриканского штамма коронавируса

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивают в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата спустя две недели после введения второй дозы еще выше - 97%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]