Слуцкий: Признание США «геноцида» армян - реакция на покупку Турцией С-400

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что признание США "геноцида" армян связано с желанием ответить Турции на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

"Американским политистеблишментом движет не попытка установить историческую истину по событиям более чем столетней давности, а использовать те события начала 20-го столетия для того, чтобы обуздать непокорную во многом Анкару, в частности, по вопросу С-400. Это совершенно однозначно", - сказал Слуцкий в четверг на пресс-конференции в Москве.