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Регион 29.04.2021 13:39

Слуцкий: Признание США «геноцида» армян - реакция на покупку Турцией С-400

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что признание США "геноцида" армян связано с желанием ответить Турции на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

"Американским политистеблишментом движет не попытка установить историческую истину по событиям более чем столетней давности, а использовать те события начала 20-го столетия для того, чтобы обуздать непокорную во многом Анкару, в частности, по вопросу С-400. Это совершенно однозначно", - сказал Слуцкий в четверг на пресс-конференции в Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДУМА, США, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]