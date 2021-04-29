Слуцкий: Признание США «геноцида» армян - реакция на покупку Турцией С-400

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что признание США "геноцида" армян связано с желанием ответить Турции на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.
"Американским политистеблишментом движет не попытка установить историческую истину по событиям более чем столетней давности, а использовать те события начала 20-го столетия для того, чтобы обуздать непокорную во многом Анкару, в частности, по вопросу С-400. Это совершенно однозначно", - сказал Слуцкий в четверг на пресс-конференции в Москве.
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