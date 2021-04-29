Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе

Перестрелка между сотрудниками силовых структур произошла на киргизско-таджикской границе, четверо раненых доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев.

"Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля. В данный момент перестрелка продолжается, стреляют силовики", - сообщил Тулаев.

По его утверждению таджикская сторона открыла огонь, после чего киргизские силовики открыли ответный огонь. "Есть новые пострадавшие, на месте врачи Скорой помощи оказывают им первую медицинскую помощь и отправляют в ближайшие больницы", - добавил Тулаев.

Одновременно пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана выступил с заявлением, в котором утверждает, что военные Киргизии открыли огонь по военнослужащим пограничных войск Таджикистана.

"29 апреля 2021 года в 13 часов 05 минут на участке водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "этот инцидент произошёл в свете нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений с Республикой Таджикистан, где соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта "Головной"".

В документе напоминается, что согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

Жители Баткенской области Киргизии распространяют видео с места событий, где слышны не прекращающиеся очереди выстрелов. К месту конфликта стягивается тяжелая военная техника.

Вместе с тем, в Бишкеке на митинг в поддержку баткенцев вышли около ста человек. Участники акции требуют, чтобы к ним вышли премьер-министр Улукбек Марипов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров.

Они также предлагают составить список добровольцев, которые поедут в Баткенскую область защищать границы страны.

В ГКНБ сообщили, что глава ведомства Камчыбек Ташиев 28 апреля вылетел на лечение за рубеж.

Ситуация на киргизско-таджикской государственной границе обострилась утром в четверг.

"29 апреля примерно с 04:40 (01:40 мск) в местности Кочо-Бою Баткенского района Баткенской области Киргизии (...) обстановка обострилась. Таджикская сторона начала обстреливать проезжающие автомашины граждан Киргизии из охотничьих ружей ", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГКНБ.

Кроме того, отмечают киргизские пограничники, граждане Таджикистана бросают камни в киргизских граждан и принадлежащие им дома.

По данным ГКНБ, трое киргизстанцев получили телесные повреждения в ходе конфликта.

В Минздраве Киргизии сообщили "Интерфаксу", что всего за медицинской помощью обратились четыре человека, трое из них госпитализированы, один из них получил огнестрельное ранение и находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Душанбе сообщили о полученных в четверг огнестрельных ранениях двумя гражданами РТ в результате обстрела с киргизской стороны.

В сообщении отмечается, что конфликт начался в среду около 16:00 на участке водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара.

"Граждане Кыргызской Республики начали забрасывать камнями мирных жителей махаллы Сомониён джамоата Чоркух, в результате чего 7 граждан Республики Таджикистан получили ранения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.